Марий Эл поможет Запорожью в подготовке выборов в Госдуму

Республика поддержит, в частности, подшефный Куйбышевский район Запорожской области

ЙОШКАР-ОЛА, 16 января. /ТАСС/. Власти Марий Эл окажут помощь избирательным комиссиям Запорожской области и, в частности, подшефного Куйбышевского района в подготовке к выборам в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"Безусловно, мы будем оказывать всю необходимую помощь в организации и проведении выборов и создании условий для честного избирательного процесса в подшефном республике Куйбышевском районе Запорожской области", - сказал Зайцев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он назвал наступивший 2026 год очень ответственным в связи с запланированными на сентябрь выборами в нижнюю палату парламента. "Перед нами стоит важная задача - обеспечить абсолютную легитимность и прозрачность выборов, не допустить нарушений во всех населенных пунктах", - заметил Зайцев. Он напомнил, что для Марий Эл подшефный Куйбышевский район является таким же значимым муниципальным образованием, как и районы республики. "За него я чувствую ответственность", - заключил Зайцев.

Ранее представители Марий Эл, взявшие шефство над Куйбышевским районом еще в 2023 году, оказывали помощь избирательной системе в рамках подготовки к муниципальным и региональным выборам Запорожской области. В частности, шефы помогли в техническом оснащении избиркомов, ремонте помещений и обеспечении необходимыми расходными материалами, в том числе канцелярскими.