Косачев назвал "юридической агрессией" иск фонда США о выплате "царских долгов"

Noble Capital RSD ранее подал иск к России с требованием выплатить $225,8 млрд на основании якобы существующих обязательств страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена Российской империи

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подача американским фондом Noble Capital RSD в суд США иска к РФ с требованием выплатить $225,8 млрд якобы по "царским долгам" можно рассматривать как "юридическую агрессию" со стороны противников России. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Noble Capital RSD подал иск к России с требованием выплатить $225,8 млрд на основании якобы существующих обязательств страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена Российской империи. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния.

"Эта затея лежит в плоскости юридической агрессии против России, которую развязали наши противники. Не исключаю, что это могут быть и те силы во внутриполитической борьбе в США, которые делают ставку на продолжение конфликта на Украине и срыв мирных шагов нынешней администрации под руководством Дональда Трампа. Это, скажем так, является стратегической целью", - сказал Косачев.

Тактическая их цель, по мнению сенатора, может заключаться в том, чтобы "создать юридические риски и неопределенность вокруг российских суверенных активов, чтобы, таким образом, попытаться изменить переговорные позиции США и России по урегулированию вокруг Украины".

Помимо этого, информация о том, что истец является компанией, учрежденной в штате Делавэр, а также предположительно "цессионарием и законным владельцем суверенных облигаций, реализованных Российским Императорским правительством публичным инвесторам в Соединенных Штатах", подлежит тщательной проверке, считает парламентарий. "Во-вторых, сразу обращает на себя внимание санкционный контекст. В исковом заявлении достаточно частая ссылка на санкции и суверенные активы России. Так, например, истец настаивает, "что задолженность по облигациям Российской империи может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных в США из-за санкций", - добавил он.