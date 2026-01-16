Захарова иронично заметила, что преследование Тимошенко мог бы объяснить Кличко

Официальный представитель МИД РФ сделала отсылку к многочисленным неоднозначным фразам в публичных выступлениях мэра Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с судебным преследованием на Украине главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко задалась вопросом, почему "ворует Зеленский, а сядет Тимошенко". Захарова иронично добавила, что "толково это смог бы объяснить" только мэр Киева Виталий Кличко, сделав отсылку к его многочисленным неоднозначным фразам в публичных выступлениях.

16 января стало известно, что Тимошенко будет помещена под стражу, если не внесет установленную сумму залога $760 тыс. в течение пяти дней. Это следует из постановления, зачитанного судьей на заседании по избранию меры пресечения в деле о подкупе депутатов.

"Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко", - написала Захарова в своем Telegram-канале.