В ГД назвали решение суда ФРГ по "Северным потокам" попыткой скрыть заказчиков

У Запада не получилось обвинить в диверсии Россию, "тогда начали раскручивать украинский след", отметил политик

© Swedish Coast Guard via Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" является попыткой Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Об этом заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Трусливое и половинчатое решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" - это попытка Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить свое лицо. И власть", - сказал Миронов.

Он отметил, что разрушение газопровода ударило в первую очередь по Германии. При этом обвинить в диверсии Россию у Запада не получилось, "тогда начали раскручивать украинский след", добавил депутат. "Расчет был простой: Украина - "жертва российской агрессии", она виновата, но она не виновата! Понять и простить! И дальше помогать деньгами и оружием в войне против России", - подчеркнул политик.

"Любой думающий человек понимает, что за подрывом "Северных поток" стояли те, кто не скрывал планов по уничтожению газопровода - США в лице администрации Байдена и Великобритания. Но назвать вещи своими именами в Германии, разумеется, не могут: боятся", - заключил он.

Ранее Федеральный верховный суд ФРГ в своем постановлении указал, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства", в частности Украины.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.