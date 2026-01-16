Выдвижение Лапина кандидатом в депутаты ГД не обсуждалось

В пресс-службе главы Татарстана отметили, что такой вопрос не вели

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Вопрос о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы бывшего командующего группировками войск "Центр" и "Север", генерал-полковника Александра Лапина не обсуждался. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана.

Ранее издание РБК сообщило, что власти Татарстана планируют выдвинуть Лапина на выборы в Госдуму.

"Такой вопрос не обсуждался", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС.