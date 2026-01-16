ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Выдвижение Лапина кандидатом в депутаты ГД не обсуждалось

В пресс-службе главы Татарстана отметили, что такой вопрос не вели
Редакция сайта ТАСС
20:01

Александр Лапин

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Вопрос о выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы бывшего командующего группировками войск "Центр" и "Север", генерал-полковника Александра Лапина не обсуждался. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана.

Ранее издание РБК сообщило, что власти Татарстана планируют выдвинуть Лапина на выборы в Госдуму.

"Такой вопрос не обсуждался", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС. 

РоссияТатарстан