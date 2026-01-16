Посол в Дании: РФ способна убедить НАТО отказаться от провокаций на Балтике
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия располагает достаточным арсеналом средств, чтобы доходчиво убедить страны НАТО отказаться от провокаций на Балтике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике, - отметил он. - В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов".
Дипломат заверил, что "стремление стран НАТО под разными предлогами ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или с регистрацией в России встречает и будет встречать самое решительное противодействие".
"Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и Европейского союза, - подчеркнул Барбин. - Международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, им придется соблюдать".
Полный текст интервью будет опубликован на ресурсах ТАСС.