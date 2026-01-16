ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Дмитриев назвал северные территории потенциально наиболее пригодными для жизни

Глава РФПИ также отметил, что Гренландия является рычагом климатического воздействия
Редакция сайта ТАСС
22:01

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев

© Александр Шалгин/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что северные территории, в том числе Гренландия, могут стать наиболее пригодными для жизни из-за глобального потепления.

"Гренландия - это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли", - написал он в X.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

СШАДанияДмитриев, Кирилл Александрович