Депутат Барбашов объяснил, почему Британия разжигает конфликт на Украине

По мнению парламентария, Лондон делает это, поскольку убежден, что не станет целью для ответного удара, а также эскалация выгодна британским элитам

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Великобритании будут разжигать конфликт на Украине вплоть до перерастания его в мировую войну до тех пор, пока они убеждены, что не станут целью ответного удара. Такое мнение выразил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя сообщение о разработке Великобританией новой баллистической ракеты Nightfall для Украины.

"Великобритания объявила конкурс на разработку новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины, речь о ракете средней дальности. То есть британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта, и не рассматривают возможности, что ответный удар будет нанесен по Великобритании. Пока они остаются в этом убеждении, их действия по эскалации конфликта на Украине вплоть до разжигания новой мировой войны будут продолжаться", - сказал он.

Барбашов добавил, что британские элиты извлекают финансовую выгоду из конфликта на Украине, считая, что его последствия "коснутся их в последнюю очередь". Он привел в пример министра обороны Великобритании Джона Хили, который оказался рядом с местом удара ракетного комплекса "Орешник" по объектам ВСУ во Львовской области.

"Личные впечатления Хили от удара "Орешником" не заставят Лондон свернуть с пути дальнейшей эскалации. Было бы вполне логично, если бы, столкнувшись с последствиями применения оружия, против которого бессильно ПВО, британский министр обороны сосредоточил внимание общественности именно на этом аспекте, призвал к усовершенствованию оборонительных вооружений. Однако британская политика направлена в совершенно другом направлении", - подчеркнул депутат.

По данным издания The Sun, глава британского оборонного ведомства Хили оказался в зоне воздушной тревоги из-за ударов "Орешником". Его поезд направлялся в Киев, но сделал экстренную остановку во Львовской области из-за ракетной опасности.

11 января британское Минобороны сообщило, что Великобритания разработает новые баллистические ракеты Nightfall для Украины, дальность полета которых превысит 500 км. Отмечается, что эти высокоточные ракеты с 200-кг боевой частью можно будет запускать с различных платформ. Максимальная стоимость производства одного боеприпаса составит £800 тыс. ($1,07 млн).

9 января Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам на Украине. Позже в ведомстве уточнили, что этой атакой был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.