Шеремет: несогласным с режимом Зеленского нужен второй фронт против неонацизма

Украинская элита начала понимать, куда она шла и к чему пришла, отметил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Несогласным с режимом Владимира Зеленского необходимо открывать второй фронт для борьбы с неонацизмом на Украине, угрозу возрождения фашизма начинает понимать и украинская элита. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов, назвала фашистским правящий на Украине режим, во главе которого стоит Зеленский.

"Отрадно, что украинская элита начала понимать, куда они шли и к чему они пришли. Наконец становится всем понятно не только на Украине, но и за ее пределами, что российская армия снова ведет непримиримую войну с возродившейся неонацистской нечистью. И если они [украинская элита] хотят от нее быстрее избавиться, то нужно не просто об этом заявлять и говорить, а открывать священный второй фронт", - считает депутат.

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.