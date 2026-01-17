Сальдо: "ястребы" из Киева и Европы желают продолжения противостояния РФ и Украины

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Киевский режим и европейские элиты представляют собой "ястребов", которые хотят продолжения противостояния России и Украины, в связи с чем могут обнаруживаться любые причины для затягивания украинского конфликта. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Есть определенные "ястребы" (в странах Европы и в Киеве - прим. ТАСС), которые хотят, чтобы противостояние продолжалось. Оно действительно продолжается, и в этом процессе могут находиться любые причины, чтобы его не остановить", - сказал Сальдо.

Он отметил, что западные идеологи способствовали распаду Советского Союза, и конфликт на Украине нужен, чтобы, в том числе, не дать России стать сильнее и восстановить свои исторические территории. Одной из главных причин продолжения конфликта, считает Сальдо, служит желание ослабить РФ. При этом, уточняет он, Запад будет вести дипломатическую игру с целью продления конфликта под видом мирных инициатив.

"Но наш президент четко сказал: не хотите договариваться дипломатическим путем, мы своих целей достигнем военным путем <…> Цели специальной военной операции, которые перед нами стоят и поставлены Верховным Главнокомандующим, президентом нашей страны, - они будут достигнуты", - добавил Сальдо.

Он обратил внимание на то, что нежелание европейских элит допускать мирное урегулирование конфликта имеет и исторический контекст. "Знаете, вообще-то Европа всегда с завистью смотрела на исторические достижения нашего народа и нашей страны. И эти достижения, и эти возможности, как природных ресурсов, так и территорий, интересных для развития, у них всегда вызывали зависть, и они всегда были против чтобы заканчивалось все мирным путем", - сказал губернатор Херсонской области.

Сальдо напомнил, что на завершающих этапах русско-турецкой войны (1787-1791 годы), после которой было закреплено вхождение в состав Российской империи ее южных земель, включая Крым и Приазовье, Франция и Великобритания выступали против мирного урегулирования, несмотря на согласие Османской империи. Европа на протяжении 200 лет выступает за конфликт с Россией, подытожил он.