Дмитриев призвал ЕС не злить Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами считает, что Евросоюзу необходимо вернуть отправленных в Гренландию военных

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу не стоит злить президента США Дональда Трампа и вернуть отправленных в Гренландию военнослужащих.

"Уважаемая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию", - написал Дмитриев в X.

Он отметил, что США могут повысить тарифные пошлины на 1% за каждого европейского солдата на территории острова.

Ранее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта заявили, что объявленные Трампом новые тарифы на импорт товаров из восьми стран Европы подорвут атлантические отношения и грозят запустить их по спирали ухудшения. Отвечая на выражаемое США недовольство предстоящим проведением в Гренландии военных учений европейских стран, они отметили, что "готовящиеся датские учения с участием союзников отвечают задачам укрепления арктической безопасности и ни для кого не представляют угрозы".

Как объявил ранее Трамп через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome.