Матвиенко назвала заявление о якобы нападении России на 19 стран преступным

Нельзя позволить Европе переписывать историю, подчеркнула председатель Совфеда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заявление о том, что Россия якобы "нападала за последние 100 лет на 19 стран", является преступным, это "чудовищная ложь". Об этом сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Мы слышим из Европы просто чудовищную ложь о том, что Россия за столетие якобы напала на 19 стран, а ни одна из европейских стран на Россию не нападала. И хотя мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи. Скажу прямо - считаю такие заявления преступными", - сообщила Матвиенко, комментируя заявление, которое ранее сделала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Также председатель СФ отметила, что нельзя позволить "этим преступникам" уничтожить истину и переписать историю. Блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, осуществленного "европейскими фашистскими странами", и этот факт не забудется, добавила она.