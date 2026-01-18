Медведев отметил, что США предпочитают Гренландию "атлантической солидарности"

По словам зампредседателя Совбеза РФ, европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США отдают предпочтение Гренландии, а не "атлантической солидарности". На это указал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность. Наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО", - указал Медведев.

Президент США Дональд Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").