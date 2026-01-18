Медведев заявил о сбывающихся "абсурдных прогнозах" на фоне событий на Западе

В число таких новостей вошло заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что правящий на Украине режим является фашистским

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Абсурдные прогнозы" сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

"Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022-2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются", - указал Медведев.

В число таких новостей вошли заявления французских официальных лиц о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе республики из НАТО, слова лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что правящий на Украине режим является фашистским. Кроме того, в список попали президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр республики Александр Мунтяну, поддерживающие ликвидацию молдавского государства и его слияние с Румынией.

"США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность. Наглые европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО", - привел еще один пример из прочитанных новостных сюжетов Медведев.

Заключил свой перечень зампред Совбеза появившейся в западных СМИ новостью о том, что американский лидер готовится сделать заявление о контакте людей с инопланетянами.