Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикацией постов в соцсетях

Глава евродипломатии ранее предложила депутатам Европарламента начать выпивать на фоне сложившейся международной обстановки

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас не употреблять алкоголь перед тем, как выкладывать публикации в социальные сети.

"Дорогая Кая, может быть, тебе не стоит пить алкоголь перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" - не демонстрация власти, о которой вы думаете", - написал он в X.

Ранее глава евродипломатии предложила депутатам Европарламента начать выпивать на фоне сложившейся международной обстановки. По данным газеты Politico, Каллас заявила на встрече с лидерами фракций ЕП, что, хотя она сама не злоупотребляет алкоголем, ситуация в мире такая, что сейчас "самый подходящий момент", чтобы начать пить.