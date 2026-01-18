Слуцкий: решение о будущем Гренландии должны принимать гренландцы

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, нарушения Западом международного права на протяжении первой четверти XXI века теперь ставят под угрозу евроатлантическое единство

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопрос о самоопределении Гренландии должен решаться населением острова, в настоящее время гренландцы не хотят принудительного вхождения в состав США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам (ЛДПР) Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Мы за торжество и соблюдение Устава ООН: судьбу Гренландии должны решать гренландцы. И пока островитяне не хотят принудительного "брака по расчету" с [президентом США Дональдом] Трампом", - написал он.

По его мнению, нарушения Западом международного права на протяжении первой четверти XXI века теперь ставят под угрозу евроатлантическое единство. "Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится", - подчеркнул Слуцкий.