Слуцкий: решение о будущем Гренландии должны принимать гренландцы
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопрос о самоопределении Гренландии должен решаться населением острова, в настоящее время гренландцы не хотят принудительного вхождения в состав США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам (ЛДПР) Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Мы за торжество и соблюдение Устава ООН: судьбу Гренландии должны решать гренландцы. И пока островитяне не хотят принудительного "брака по расчету" с [президентом США Дональдом] Трампом", - написал он.
По его мнению, нарушения Западом международного права на протяжении первой четверти XXI века теперь ставят под угрозу евроатлантическое единство. "Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится", - подчеркнул Слуцкий.