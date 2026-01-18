Путин на неделе проведет международные контакты
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ряд международных контактов, а также проведет совещание с членами правительства.
О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Состоится на предстоящей неделе и традиционное оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, глава государства по традиции примет участие в мероприятиях по случаю Татьяниного дня - дня российского студенчества, который отмечается 25 января.