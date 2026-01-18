Володин: при действующем руководстве жителям ФРГ стоит надеяться только на себя

Действия Берлина привели к снижению стандартов жизни и рецессии в экономике в Германии, заявил председатель Госдумы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действия руководства Германии привели к снижению стандартов жизни и рецессии в экономике страны. Жителям ФРГ в таких условиях стоит надеяться только на себя и думать о самовыживании, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать. По его мнению, они слишком часто берут больничные и не работают.

"После заявления Мерца можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства с высокими социальными стандартами. С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя палаты парламента, именно из-за инициативных решений Мерца средства бюджета Германии расходуются не на здравоохранение и социальное обеспечение жителей ФРГ, а на закупку вооружения и боеприпасов для Украины. "По логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди. Которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье", - добавил он.