Пушилин: ВС РФ осталось около 30 км до Славянска

Российские военные после освобождения Закотного приблизились к городу, отметил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ после освобождения Закотного приблизились к Славянску, до которого осталось около 30 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 км до самого Славянска", - сказал он.