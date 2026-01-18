ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пушилин: ВС РФ освобождением Приволья практически перекрыли логистику ВСУ

Речь идет о дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск, уточнил глава ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ с освобождением населенного пункта Приволье практически перекрыли логистику Вооруженных сил Украины на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что 17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении Приволья, которое расположено в 19 км от Славянска. Пушилин уточнил, что населенный пункт находится на дороге, соединяющей Артемовск и Славянск, и на ней логистика противника почти перекрыта.

Пушилин отметил, что на днепропетровском направлении группировка войск "Восток" продолжает наступательные действия и укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области. 

