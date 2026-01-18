Мирошник с иронией отметил "сплоченность" ФРГ с Европой в Гренландии

Военные Германии без объяснения причин покинули остров, куда они прибыли 16 января, на более длительный срок

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник с иронией отметил, что военные Германии, которые без объяснения причин покинули Гренландию, продемонстрировали таким образом свою "сплоченность" с другими европейцами.

"Доблестные немецкие воины без объяснения причин покинули Гренландию. Немцы достаточно ярко продемонстрировали свою сплоченность и скоординированность с другими европейцами в международных военных миссиях", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. При этом, как утверждало издание, какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа от властей ФРГ не получила.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключила, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.

Как сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах ЕС, военнослужащие ФРГ, скорее всего, покинули Гренландию рейсом авиакомпании Icelandair из Нуука до Рейкьявика.