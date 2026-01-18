Медведев спросил, прониклась ли Европа идеей лозунга MAGA

Речь идет о фразе "Сделаем Америку снова великой"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, прониклись ли европейцы идеей лозунга Make America Great Again (MAGA) (сделаем Америку снова великой - пер. с англ).

"Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Наконец-то прониклись этой идеей, болваны?" - задался по-английски вопросом в X Медведев.

Президент США Дональд Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").