Посол Келин назвал угрозы Лондона о перехвате судов РФ возвратом в пиратство

Дипломат указал, что действия Великобритании не останутся безнаказанными

Посол России в Великобритании Андрей Келин © Илья Дмитрячев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инициативы Великобритании о перехвате российских судов фактически являются возвратом в эпоху пиратства. Об этом заявил "Известиям" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не "владычица морей", и безнаказанными ее действия не останутся", - отметил он.

Российский посол указал, что правовой нигилизм стран Запада, которые в попытках "насолить России" и раньше опирались на двойные стандарты, сейчас достиг "беспрецедентных масштабов". Келин также призвал Великобританию тщательно взвесить все риски, прежде чем "втягиваться в опасные авантюры".

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

7 января Минобороны Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Соединенное Королевство предоставило свои авиабазы ВВС США, а также задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и направило танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки американских военнослужащих.

В МИД РФ призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море.