Посол Келин: инициативы Лондона закроют отдельные районы для судоходства

Планы Великобритании по перехвату судов также могут привести к росту цен на сырье, отметил дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инициативы Великобритании по перехвату судов могут привести к закрытию отдельных районов для судоходства и росту цен на сырье. Об этом заявил "Известиям" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат отметил, что такие действия британской стороны являются целенаправленной эскалацией нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут "крайне серьезными". "Результатом может стать рост цен на сырье и товары, а также страховку для судов. Появятся корабли охраны. Кроме того, в условиях незаконных арестов судов разрастется рынок услуг по противодействию данной практике - как это происходит в водах с повышенной угрозой нападения пиратов. Могут возникнуть закрытые для судоходства районы, попытки блокировать критически важные проливы и каналы. Чем это будет грозить и так нестабильной экономике европейских стран, легко представить", - указал он.

Келин добавил, что гипотетическая применимость упоминаемых британской стороной в этой связи парламентских актов "пока не очевидна". "В любом случае, что бы ни придумали юрисконсульты правительства Соединенного Королевства, остановка и захват мирных судов в открытом море, в том числе под предлогом их присутствия в нелегитимных "санкционных списках", - это грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, свободы судоходства", - подчеркнул российский посол.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

7 января Минобороны Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Соединенное Королевство предоставило свои авиабазы ВВС США, а также задействовало разведывательные самолеты для отслеживания "Маринеры" и направило танкер Tideforce королевского вспомогательного флота для поддержки американских военнослужащих.

В МИД РФ призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море.