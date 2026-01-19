Сальдо: Киев ответит за преступления против мирных жителей Херсонской области

В регионе создан реестр разрушенных объектов, погибших и пострадавших, отметил губернатор

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Преступления киевского режима в Херсонской области фиксируются, исполнители за них ответят. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Читайте также Владимир Сальдо: жители у Днепра не станут эвакуироваться даже принудительно

"Мы создали у себя реестр - сейчас начали вести - всех преступлений, которые совершает киевский режим именно на территории Херсонской области. Преступлений, разрушенных объектов, людей погибших или пострадавших. Придет время - за все это ответят те, кто это делает", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что Киев пытается представить свои преступления как борьбу за свои интересы, однако на деле он "ведет охоту на живых людей". "Преступность людей, которые руководят этими процессами, налицо", - подчеркнул он.