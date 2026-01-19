Исаев: ростки японского милитаризма не вырвали с корнем после Второй мировой

Об этом свидетельствуют в том числе и заявления о возврате к милитаризации страны, считает историк

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ростки представлений о национальной исключительности и милитаризме не были вырваны с корнем после окончания Второй мировой войны, несмотря на военный трибунал в Токио. Такое мнение в колонке для сайта ТАСС высказал историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

18 декабря неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии, заявил, что считает обладание ядерным оружием необходимым. Токио придерживается "трех неядерных принципов" - не иметь, не производить и не ввозить его: приверженность подобным положениям подтверждали все главы японского правительства. Позже Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало о том, что в Токио намерены в течение года скорректировать ключевые подходы к вопросам национальной безопасности. В частности, планируется увеличить расходы на оборону, пересмотреть "три неядерных принципа" и отменить ограничения на экспорт вооружений и масштабное развитие наступательной военной мощи.

"Несмотря на все оговорки и вывод из-под удара важных, на мой взгляд, обвиняемых, военный трибунал в Токио стал знаковым событием, поставившим точку в разгроме Японии. Были наказаны большинство из тех, кто лично ответственен за развязывание войны на Дальнем Востоке и за то, что эта агрессия приняла чудовищные формы. К сожалению, нельзя сказать, что ростки японского милитаризма и национальной исключительности были вырваны с корнем, о чем свидетельствуют в том числе и нынешние заявления о возврате к милитаризации страны", - написал он.

Предъявленные обвинения, как отмечает Исаев, касались, помимо развязывания агрессивной войны, многочисленных случаев зверств японцев в отношении мирного населения и военнопленных, начавшиеся в китайском Нанкине в 1937 году и достигшие кульминации в Маниле в 1945-м. "Практиковались пытки, казни, "марши смерти". Обвинения были не голословные, среди прочего показания на своих мучителей давали выжившие и освобожденные из плена военнослужащие союзников", - пояснил он.

На первом заседании 3 мая 1946 года перед судом МВТ предстали 28 бывших государственных, политических и военных деятелей Японии. Через два года приговор был вынесен 25 военным преступникам - по трем лицам судебное следствие было прекращено из-за смерти или невменяемости подсудимых. "К смертной казни приговорили семь человек, 16 - к пожизненному заключению, одного - к 20 годам заключения, одного - к семи годам. Спустя всего несколько лет, в 1955 году, фигуранты токийского процесса (оставшиеся в живых, причем и с приговором на пожизненный срок) были помилованы и освобождены", - отмечает историк в своей колонке.

Международный военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока был создан в Токио приказом главнокомандующего союзными оккупационными войсками Дугласа Макартура 19 января 1946 года. Он работал более двух лет и закончился 22 ноября 1948 года вынесением приговоров в отношении 25 военных преступников.