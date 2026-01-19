Эксперт Сорокин назвал оккупационным режим Молдавии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин в беседе с ТАСС провел историческую параллель с оккупацией Молдавии фашистской Германией в 1941 году, анализируя введение в республике системы осведомителей.

"Введение системы осведомителей вызывает определенные исторические ассоциации, напоминая о событиях 1941 года, когда в Молдавии существовали организации, осуществлявшие контроль за разговорами населения и информировавшие оккупационные органы о подозрительных высказываниях. В контексте текущих событий можно констатировать, что Молдова сейчас находится в состоянии оккупации, аналогичной периоду Великой Отечественной войны", - сказал эксперт.

Он напомнил, что в республике анонсировано внедрение системы официальных осведомителей, направленной на мониторинг и информирование о выявлении незаконного видеоконтента, распространяемого российскими и оппозиционными источниками. Статус "надежного информатора" будет присваиваться как физическим лицам, так и организациям в соответствии с разработанным регламентом, который в настоящее время вынесен на общественное обсуждение Советом по телевидению и радио (СТР).

Сорокин добавил, что СТР обосновывает данную инициативу необходимостью "оптимизации управления рисками в цифровой среде" и "повышения уровня цифровой безопасности". Проект инициирован после внесения поправок в Кодекс об услугах аудиовизуальных средств массовой информации, вступивших в силу в августе 2025 года, что подтверждает его соответствие текущим законодательным требованиям и тенденциям в области регулирования информационного пространства.