Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Эта возможность изучается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", - сообщил Песков. "Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил своего казахстанского коллегу войти в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа, а Казахстан - стать одним из государств-учредителей. Ранее сообщалось, что лидеры еще ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.