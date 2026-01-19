Кремль постоянно контактирует с Родригес по дипломатическим каналам

В ближайших планах российского лидера Владимира Путина нет разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кремль находится "в постоянном контакте" с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте", - добавил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что разговора с Родригес пока нет в ближайших планах президента РФ Владимира Путина, но при этом отметил, что контакты могут быть организованы при необходимости.