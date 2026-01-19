ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин 19 января проведет оперативное совещание Совбеза

Оно состоится в середине дня, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Редакция сайта ТАСС
09:31
©  Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 января проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания", - отметил представитель Кремля. 

