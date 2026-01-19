В Кремле согласны, что Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии

Причем не только в историю США, но и в мировую историю, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, безусловно, войдет в мировую историю, если решит вопрос с присоединением Гренландии. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа по Гренландии.

"Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, что соответствует параметрам международного права или не соответствует. Но существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю США, но и в мировую историю. И, еще раз повторяю, без обсуждения - хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", - отметил представитель Кремля.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.