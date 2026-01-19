ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Приглашение Путина в "Совет мира" по Газе и Гренландия. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин 19 января проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Редакция сайта ТАСС
10:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

Приглашение президента России Владимира Путина в "Совет мира" по Газе и заявления американского лидера Дональда Трампа о Гренландии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
  • Глава государства уже по традиции окунулся в крещенскую прорубь.
  • Пока у российского лидера в ближайших планах нет разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, но он может быть организован: "По дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте".

О приглашении Путина войти в "Совет мира" по Газе

  • Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается: "Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы".

О заявлениях Трампа о Гренландии

  • Кремль внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг Гренландии: "В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее".
  • Что касается слов Трампа о том, что он намерен устранить некую "российскую угрозу" для Гренландии, потому что Дания якобы не предприняла шагов для этого, то Кремль оставил это без комментариев: "Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии - я оставляю это без комментариев".
  • Трамп, безусловно, войдет в мировую историю, если решит вопрос с присоединением Гренландии: "Существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю США, но и в мировую историю. И, еще раз повторяю, без обсуждения - хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться".
 
