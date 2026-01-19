Статья

Приглашение Путина в "Совет мира" по Газе и Гренландия. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин 19 января проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

Приглашение президента России Владимира Путина в "Совет мира" по Газе и заявления американского лидера Дональда Трампа о Гренландии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства уже по традиции окунулся в крещенскую прорубь.

Пока у российского лидера в ближайших планах нет разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, но он может быть организован: "По дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте".

О приглашении Путина войти в "Совет мира" по Газе

Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается: "Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы".

О заявлениях Трампа о Гренландии