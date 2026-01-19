Приглашение Путина в "Совет мира" по Газе и Гренландия. Темы брифинга Пескова
Приглашение президента России Владимира Путина в "Совет мира" по Газе и заявления американского лидера Дональда Трампа о Гренландии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Глава государства уже по традиции окунулся в крещенскую прорубь.
- Пока у российского лидера в ближайших планах нет разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, но он может быть организован: "По дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте".
О приглашении Путина войти в "Совет мира" по Газе
- Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается: "Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы".
О заявлениях Трампа о Гренландии
- Кремль внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг Гренландии: "В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее".
- Что касается слов Трампа о том, что он намерен устранить некую "российскую угрозу" для Гренландии, потому что Дания якобы не предприняла шагов для этого, то Кремль оставил это без комментариев: "Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии - я оставляю это без комментариев".
- Трамп, безусловно, войдет в мировую историю, если решит вопрос с присоединением Гренландии: "Существуют международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю США, но и в мировую историю. И, еще раз повторяю, без обсуждения - хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться".