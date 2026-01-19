В СФ призвали отдать Каллас под международный трибунал за уничтожение памятников

Главу дипломатической службы ЕС необходимо отстранить от должности, подчеркнул первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас, обвиняемую в уничтожении памятников советским воинам на Западе, необходимо снять с должности, а после отдать под международный трибунал. Об этом заявил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил Кае Каллас заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"Что касается беспринципной лгуньи и карьеристки Каи Каллас, то, будучи премьер-министром Эстонии, она предложила снести вообще все красноармейские памятники. И особое внимание обратила на монумент "Танк Т-34" в приграничном с Россией городе Нарва. <...> Каллас - кристально чистый пример пещерной русофобии. По-хорошему ее необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал. Но, к большому сожалению, в Брюсселе сейчас иные веяния. Поэтому абсолютно бездарная как дипломат чиновница за свою русофобию была продвинута на пост главы евродипломатии", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

В феврале 2024 года Кая Каллас, будучи еще премьер-министром Эстонии, и госсекретарь Таймар Петеркоп были объявлены МВД России в розыск по уголовной статье. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении прибалтийских чиновников возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.