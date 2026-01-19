Reuters: Дмитриев отправится на форум в Давосе для встреч с делегацией США

В мероприятии также примет участие американский президент Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе и проведет встречи с представителями американской делегации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" пройдет в Давосе c 19 по 23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире. В Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.

Как сообщил ранее Reuters президент ВЭФ Бёрге Бренде, в Давосе ожидают в 2026 году самую многочисленную делегацию США за все время проведения форума. Как пишет агентство, Трампа на сессии ВЭФ, как ожидается, будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в Давосе ожидается большая двухпартийная делегация Конгресса США.