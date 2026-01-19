Путин обсудил с Совбезом участие России в строительстве многополярного мира

Докладчиком по теме выступил глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ участие страны в строительстве многополярного мира. Докладчиком по теме выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй - о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", - указал глава государства и обратился к министру иностранных дел с просьбой "представить свои соображения на этот счет".

В первом в этом году совещании Совбеза, помимо Лаврова, участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МВД - Владимир Колокольцев, ФСБ - Александр Бортников, СВР - Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.