Axios: Дмитриев 20 января встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, стороны намерены обсудить американский мирный план по Украине.
По данным источника, встреча Дмитриева с представителями президента США состоится в Давосе и будет посвящена обсуждению подходов Вашингтона к урегулированию украинского конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине затягивается из-за позиции Киева. В Кремле отметили, что разделяют эту точку зрения, подчеркнув, что, по оценке российской стороны, именно Владимир Зеленский препятствует продвижению мирного процесса.