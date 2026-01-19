Axios: Дмитриев 20 января встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Они планируют обсудить мирный план США по Украине

Джаред Кушнер, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, стороны намерены обсудить американский мирный план по Украине.

По данным источника, встреча Дмитриева с представителями президента США состоится в Давосе и будет посвящена обсуждению подходов Вашингтона к урегулированию украинского конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине затягивается из-за позиции Киева. В Кремле отметили, что разделяют эту точку зрения, подчеркнув, что, по оценке российской стороны, именно Владимир Зеленский препятствует продвижению мирного процесса.