Володин анонсировал отчет кабмина в Госдуме на последнюю неделю февраля

Окончательная дата будет определена позже

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отчет правительства РФ о работе за 2025 год состоится в Госдуме на последней неделе февраля, окончательная дата будет определена позже. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

На заседании Совета Думы Володин сообщил о встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, на которой обсуждался предстоящий отчет кабмина.