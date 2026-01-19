Володин анонсировал отчет кабмина в Госдуме на последнюю неделю февраля
Редакция сайта ТАСС
13:25
обновлено 13:28
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отчет правительства РФ о работе за 2025 год состоится в Госдуме на последней неделе февраля, окончательная дата будет определена позже. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.
На заседании Совета Думы Володин сообщил о встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, на которой обсуждался предстоящий отчет кабмина.