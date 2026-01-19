В Саратовской области участник СВО стал замминистра промышленности

Алексей Забелкин начнет работать в региональном правительстве

САРАТОВ, 19 января. /ТАСС/. Участник спецоперации Алексей Забелкин назначен на должность заместителя министра промышленности и энергетики Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Еще один участник специальной военной операции начинает работать в региональном правительстве. На должность заместителя министра промышленности и энергетики назначен участник региональной программы "Наши герои" Алексей Владимирович Забелкин", - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, во время службы Забелкин проявил себя как надежный "человек и товарищ". Он помогал в эвакуации тяжелораненых бойцов и спасал жизни сослуживцев. До СВО работал на различных производственных площадках, в том числе на руководящих должностях.

"Уверен, что этот опыт поможет ему в новой работе. Более того, в рамках стажировки вместе с наставником он уже посетил несколько саратовских предприятий и подробно изучил работу промышленного комплекса региона", - добавил Бусаргин.

Ранее губернатор сообщил, что со старта региональной кадровой программы для участников СВО "Наши герои" 17 бойцов трудоустроились в правительство области, областную думу и районные администрации.