Мишустин и Володин обсудили подготовку ежегодного отчета кабмина в Госдуме

Премьер-министр подчеркнул готовность правительства к совместной с депутатами работе в рамках подготовки к отчету

/ОМОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Они обсудили подготовку ежегодного отчета кабмина в парламенте, сообщает пресс-служба правительства.

"Стороны обсудили подготовку ежегодного отчета правительства в Госдуме, формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - говорится в сообщении.

Как уточнили в кабмине, Мишустин "подчеркнул готовность правительства к совместной с депутатами работе в рамках подготовки к отчету".

Володин ранее анонсировал отчет правительства в Госдуме на последней неделе февраля - 24-26 числа.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в Госдуме о своей работе, была принята в 2008 году. Первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года - его представил Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьера. Традиционно председатель правительства представляет отчет во время весенней парламентской сессии. Формат предусматривает, что на мероприятии присутствуют и другие члены кабмина.