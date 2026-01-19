Дмитриев пошутил об уязвимости ЕС из-за американского газа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северному потоку"

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шуточной форме прокомментировал стратегическую уязвимость Евросоюза от поставок американского газа на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

"Хм, значит отмена поставок российского газа сделала ЕС "стратегически уязвимым"? Кто в ЕС отвечает за такое самонанесенное стратегическое ослабление? Свободно размещайте ниже цитаты [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и ее талантливой команды по поводу российского газа. Теперь вы скучаете по "Северному потоку", да?" - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом он ответил на пост Politico Europe, в котором говорится, что ЕС на пути к тому, чтобы к концу десятилетия получать почти половину всего газа из США. Как отмечается в посте, это создает серьезную стратегическую уязвимость для блока на фоне максимально напряженных отношений с Вашингтоном.