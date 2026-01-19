Экономист Свириденко рассказал о "юридической зацепке" в вопросе отъема Гренландии

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина напомнил, что в 1985 году Гренландия вышла из состава Европейских сообществ из-за торговых споров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отсутствие Гренландии в составе ЕС усложняет для Европы решение вопроса о притязаниях США на остров. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

"Все больше голосов за то, что это серьезная схватка за территории, а такие вопросы не бывают простыми и слишком дипломатичными, - сказал эксперт. - Что ЕС? Трудно сказать - они пошли на уступки по торговле [президенту США] Дональду Трампу в прошлом году. Теперь - отдайте и Гренландию? Двойной имиджевый удар, хотя, вообще, статус Гренландии очень неопределенный. Автономия в составе Дании, но автономия полноправный член ЕС? Или где-то сбоку, пойди разберись".

Свириденко напомнил, что в 1985 году Гренландия вышла из состава Европейских сообществ (организации-предшественника ЕС) из-за торговых споров. "Это юридическая зацепка усложняет положение. Вроде и не член ЕС, а вроде и жители Гренландии имеют гражданство ЕС", - сказал он.

Собеседник агентства затруднился назвать исход споров США и ЕС о Гренландии, но указал на важность вопроса. "В целом это один из таких исторических моментов, который запечатлевали раньше не полотнах художников-классиков", - сказал он.

Свириденко отметил, что Гренландия освоена мало, поэтому ее влияние на экономику Европы невелико. "А вот способность вернуть себе большую самостоятельность в экономической сфере у Европы точно есть. Пока в целом картинка не вырисовывается. Это несет риски прямой эскалации, неожиданностей на западном "фронте", - заключил он.

17 января Трамп сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Решения и заявления администрации Белого дома вызвали крайне эмоциональные реакции в Европе, но сформулировать единый ответ, а тем более предложить конкретные совместные ответные меры 27 стран ЕС пока не смогли.