ГУСП освободят от лицензии на производство оружия

Законопроект направлен на дебюрократизацию и оптимизацию административных процедур для ключевых силовых и мобилизационных структур государства, рассказал заместитель председателя правления АЮР Игорь Черепанов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила освобождение Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) от необходимости получать лицензию на производство и ремонт оружия. Об этом рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов.

По его словам, данный законопроект направлен на дебюрократизацию и оптимизацию административных процедур для ключевых силовых и мобилизационных структур государства, а именно для воинских частей и организаций ГУСП.

"Изменения освобождают эти структуры от обязанности получать лицензии на целый комплекс видов деятельности, связанных с оборотом военной техники, боеприпасов, огнестрельного оружия", - пояснил заместитель председателя правления АЮР.

По словам Черепанова, исключение длительных лицензионных процедур позволит подразделениям ГУСП быстрее и более гибко выполнять работы по созданию, ремонту, обслуживанию и утилизации военной продукции, что критически важно для поддержания обороноспособности и мобилизационной готовности.

"Как указано в пояснительных материалах, ГУСП и так осуществляет эти работы в рамках своих прямых уставных задач и подчиняется строгому внутриведомственному и государственному контролю, который по своим требованиям значительно превосходит стандартные лицензионные процедуры. Таким образом, общее лицензирование создает избыточную административную нагрузку", - резюмировал он.

Главное управление специальных программ президента Российской Федерации (ГУСП) - федеральный орган исполнительной власти (федеральное агентство), осуществляющий функции по обеспечению исполнения президентом РФ полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в России. ГУСП относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие. В ГУСП предусмотрена военная служба.