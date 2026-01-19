Дмитриев: у ЕС и Великобритании "нет карт" в вопросе Гренландии

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон начнет взимать импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" острова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне новостей о Гренландии заявил, что у коалиции Британии и Европы "нет карт" в этом вопросе.

"У ЕС/Великобритании нет карт", - написал Дмитриев в Х на английском языке, отсылаясь к перепалке президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме в феврале прошлого года, в ходе которой глава вашингтонской администрации заявил, что у последнего "нет карт"

Как объявил ранее президент США в соцсети Truth Social, Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии США. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.