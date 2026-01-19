Беспрозванных ответил словами Невского на заявление экс-замглавы МИД Литвы

Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай столкновения с Россией

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил словами главного героя из фильма С. Эйзенштейна "Александр Невский" в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о блокаде Калининграда.

"Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir us (кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет)", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Ранее Юргелявичус заявил в интервью, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.

Во время "Итогов года" президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. Глава государства предупредил, что угрозы блокады региона будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По железным дорогам, попавшим в санкционные списки, грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы в Калининградской области не было дефицита, российские власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.