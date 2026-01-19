Мирошник: Зеленский ненавидит дискуссии о Гренландии

Они отвлекают внимание европейцев от украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский ненавидит дискуссии вокруг Гренландии, поскольку они отвлекают внимание европейцев от украинского конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Вы задаете вопрос о том, как относится Зеленский к проекту Гренландии, к гренландскому кейсу - да он его ненавидит. Он просто катастрофически его ненавидит", - сказал дипломат в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Сколько было усилий угроблено на подготовку переговоров в Давосе. Готовится украинский завтрак, анонсировано подписание договоров с [президентом США Дональдом] Трампом. Едет огромная делегация, то есть всех бизнесменов уже накрутили. Я не знаю, что они туда везут - сало или сало с икрой", - отметил он. По словам Мирошника, украинская тематика на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе будет только "на разогрев".

"А вообще, сейчас возникает вопрос: "Слушайте, а пустят его [Зеленского] туда вообще или нет?" Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: "Ребята, Украина подождет". Зеленскому только остается предлагать: "А вот наши силы для американцев, вот наши силы для датчан, значит, вот там сейчас что-нибудь да развернется", - добавил посол МИД РФ.

В связи с этим, как пояснил дипломат, Зеленский не хочет, чтобы "гренландский кейс как можно сильнее разворачивался". "Чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется Украине. Зеленский совершенно не хочет это воспринимать", - заключил Мирошник.