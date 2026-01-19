Посол РФ: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

В такой ситуации Москва не может поддерживать нормальные отношения с Копенгагеном, отметил Владимир Барбин

Редакция сайта ТАСС

Посол России в Дании Владимир Барбин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Копенгаген маниакально заряжен на конфронтацию с Москвой, что делает невозможным сотрудничество двух сторон. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

"Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией", - сказал дипломат.

В 2025 году правительство Дании приняло решение разрешить строительство завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твердого ракетного топлива. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это авантюра, которая подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, саботирующего усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины.

