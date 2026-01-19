МИД РФ: США будут наращивать ядерный потенциал в Европе, несмотря на разногласия

Реальная оперативная, разведывательная, логистическая и стратегическая инфраструктура ЕС остается глубоко зависимой от Вашингтона и НАТО, отметил директор департамента европейских проблем Владислав Масленников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вашингтон продолжит наращивать свой ядерный потенциал на территории европейских странах, несмотря на текущие разногласия в отношениях с ними, в том числе по поводу Гренландии. Об этом "Известиям" заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Вопрос о степени замещения военного присутствия США в Европе силами Евросоюза носит скорее гипотетический характер. Реальная оперативная, разведывательная, логистическая и стратегическая инфраструктура ЕС остается глубоко зависимой от США и НАТО", - отметил он.

"Если же говорить об американском ядерном потенциале в Европе, то, скорее всего, он не только сохранится, но и будет последовательно модернизироваться", - добавил дипломат.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что заявления американского президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США активизировали дебаты в Германии о необходимости создания независимого от Вашингтона ядерного щита Европы.