Партия "Гражданская платформа" планирует принять участие в выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Партия "Гражданская платформа" планирует принять участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и намерена выдвигать как федеральный список кандидатов, так и претендентов по одномандатным избирательным округам. Об этом ТАСС сообщил председатель исполнительного комитета партии Юрий Юрченко.

По итогам единого дня голосования 2025 года "Гражданская платформа" сохранила право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

"Партия "Гражданская платформа" планирует принять участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Планируется выдвижение как партийного списка, так и списка по одномандатным избирательным округам. Сейчас идет формирование целей предстоящей избирательной кампании", - сказал Юрченко.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Параллельно запланированы региональные и муниципальные избирательные кампании в ряде субъектов РФ.