Проректор Карпович: Трамп во второй срок перешел к политике силы и сделок

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во второй срок на посту главы американской администрации перешел к политике порядка, основанного на силе, и решению вопросов путем сделок. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Со времени первого президентского срока Дональда Трампа мир очень сильно изменился. Если на первых порах второго президентского срока Трамп работал на основе принципов порядка, основанного на правилах, то сейчас концепция серьезно изменилась, и теперь это порядок, основанный на силе, - отметил Карпович. - Президент США стал очень активно использовать силу для решения тех или иных вопросов. Происходит дальнейший развал системы международных договоров, США по инициативе Трампа вышли из большого числа международных организаций". По его мнению, глава Белого дома пришел на второй срок более подготовленным и с обновленной командой.

"В первый срок он действовал больше как политик, теперь же он больше использует политику сделок. Сделка - это одно из самых часто употребляемых американским лидером слов, - считает эксперт. - Он применяет эту концепцию практически ко всем вопросам, занимается их решением с позиции бизнес-подхода".

Дипломатия американского лидера, продолжил проректор Дипакадемии, имеет своеобразные черты. Президент США опирается не на профессиональных дипломатов, Госдепартамент, а на ближайший круг сподвижников, включая Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Вместе с тем, обратил внимание собеседник агентства, во второй президентский срок по сравнению с первым больше внимания уделяется внутренним проблемам, в том числе миграции, наркотрафику и социальным вопросам.

Баланс интересов с Россией

Карпович подчеркнул важность того, что российско-американская встреча на высшем уровне в Анкоридже подтвердила готовность Трампа, в отличие от администрации Джо Байдена, разговаривать с Россией. "Конечно, глава Белого дома пытается решить те или иные вопросы с позиции национальных интересов США. Это касается и украинского кризиса, - сказал эксперт. - Трамп думает о постконфликтном мире на Украине, при этом в его планах, видимо, вложение средств для получения прибыли".

Российская сторона, отметил проректор Дипакадемии, заинтересована в поддержании стратегического паритета с США и установлении баланса интересов с "учетом статуса крупнейших ядерных держав и особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом".

"Перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования, пересмотру антироссийского курса, - полагает эксперт. - Конечно, этот курс не такой, как при Байдене, но из-за того наследия, доставшегося от прошлой администрации, потребуется определенный период времени, чтобы расчистить все завалы и прийти к нормальному взаимодействию на российско-американском треке".