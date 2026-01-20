Депутат Аршинова: власти Молдавии уже отказались от основных принципов СНГ

По словам парламентария, при Майи Санду страна стала "вассалом" Брюсселя

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство президента Молдавии Майи Санду, заявившее о планах выйти из СНГ в ближайшие месяцы, уже ранее отказалось от основополагающих принципов Содружества. Об этом заявила ТАСС председатель совета автономной некоммерческой организации "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Что касается СНГ, то и здесь власти Молдовы не смогли обеспечить исполнение устава и принципов Содружества, - сказала она. - Среди них - соблюдение и обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений; духовное единение народов, основанное на уважении их самобытности, а также тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурном обмене. Это лишь два основополагающих принципа, которые власти Молдовы принципиально не соблюдают".

Аршинова указала, что Молдавия при Санду стала "вассалом" Брюсселя, полностью зависимым от европейских хозяев. "Молдова, утратив свой суверенитет с приходом Санду к власти и став вассалом Брюсселя, старается внести разлад [в отношения] со своими восточными соседями, - отметила депутат. - Уничтожение основных экономических направлений в Молдове сделало страну полностью зависимой от подачек европейских хозяев. Теперь в Молдове царят нищета и кредиты - это новые черты современной европейской демократии".

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ. По его словам, "к середине февраля будут завершены процессы денонсации в правительстве", после чего документы должна будет подписать Санду.